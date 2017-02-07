"АК": Ида-Вирумаа провозгласил себя "Столицей приключений"

Крупные центры отдыха на северо-востоке Эстонии начинают координировать свои действия для привлечения туристов и любителей острых ощущений.

Ударить велопробегом для привлечения туристических масс решили во вторник в Алутагузеском приключенческом центре, где была озвучена новая идея, как сделать более привлекательным Ида-Вирумаа в глазах туристов, сообщила 31 января "Актуальная камера".

"Вообще, слоган Ида-Вирумаа звучит так: отдыхай развлекаясь, развлекайся отдыхая. И мы решили, что намного лучше наш регион отразит, если слоган будет покороче, и мы назовем наш край просто "столицей приключений"", - сказала координатор туристического кластера Ида-Вирумаа Ольга Черемушкина.

В Эстонии уже есть зимняя, летняя и осенняя столицы, а "столица приключений" появляется впервые. Тем более, что приключения в Ида-Вирумаа найти можно везде: как под землей, так и на земле, в воде, на деревьях и даже в воздухе. Здесь действует целый ряд центров приключений, которые зарекомендовали себя и на международном уровне. Для повышения интереса к региону среди местных и зарубежных гостей было решено выработать совместную программу действий.

"Я считаю, что самый болезненный вопрос — бюджетный. Если у тебя есть деньги, то ты можешь рекламировать себя на рынке и сделать более привлекательным. Я считаю, что в Ида-Вирумаа важная роль заключена в объединении усилий и совместном выходе на рынок. И я вижу, что это работает. Туристов становится все больше, как из-за рубежа, так и внутренних. Конечно, можно было бы сделать и лучше, но не могу сказать, что мы вообще ничего не делаем", - считает член правления Алутагузеского приключенческого центра Роберт Пеэтс.

"Со своей стороны скажу, что именно сотрудничество может сделать нас более привлекательными, чем если мы будем бороться поодиночке. И в этом направлении мы двигаемся. В вопросе финансирования мы через полтора года должны стать еще более представительными. Ну и синергия должна быть направлена на туристов из-за рубежа", - обосновал необходимость сотрудничества член правления Центра приключений Кивиыли Янек Маар.

Уже сегодня крупные центры Ида-Вирумаа посещают десятки, а то и сотни тысяч туристов в год. Даже столь новый туристический объект, как казематы нарвских бастионов, за минувший год посетили 13 000 человек. Новая идея должна помочь поднять интерес к региону.

"А все-таки чувствуется, что народ сюда смотрит, и приезжает сюда. И кто один раз был, тот обязательно придет еще раз, и друзей с собой возьмет", - сказал представитель зимнего центра развлечений Эстонского шахтного музея Имре Поом.

В этом году туристические объекты Ида-Вирумаа планируют получить из различных фондов дотации на улучшение туристической инфраструктуры региона на сумму более 12 млн евро.