Убивший собутыльника в Кохтла-Ярве получил 8 лет тюрьмы

Нож. Иллюстративный снимок. Фото: Postimees/Scanpix

Согласно решению Вируского уездного суда от 20 декабря, Колесник был признан виновным в убийстве и приговорен к 8 годам лишения свободы. Часть этого наказания мужчина отбыл, находясь в тюрьме во время предварительного следствия. В общей сложности ему предстоит провести за решеткой 7 лет, 9 месяцев и 21 день.

Решение суда в законную силу не вступило - его можно оспорить в течение 15 дней, сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Вируского уездного суда Кристина Отс.

Согласно обвинению, 25 декабря 2015 года во время совместного распития алкогольных напитков в квартире дома на улице Пярна в Кохтла-Ярве Колесник ножом не менее 23 раз ударил 46-летнего мужчину, в результате чего последний скончался на месте происшествия.

Обвиняемый ранее наказывался в уголовном порядке.