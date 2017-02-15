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Источниками загрязнения воздуха в Кохтла-Ярве являются полукоксовые терриконы

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Алексей Фёдоров
Cегодня 21:41
Рубрика: Ида-Вирумаа

Исследования воздуха Кохтла-Ярве дало неожиданные результаты: основными источниками загрязнений являются полукоксовые терриконы. Также пока не найдено решения, которое поможет очистить городской воздух от зловония, передает "Актуальная камера".

Вредные вещества в воздухе в пределах нормы, ну а неприятные запахи будут тревожить и дальше. Таков вывод исследования, представленного сегодня в Кохтла-Ярве. В течение года в сланцевой столице проводился анализ атмосферного воздуха. Исследование, стоимостью 125 тысяч евро, показало что вредных для здоровья веществ стало меньше.

"Количество загрязнений снизилось. Например, если десять лет назад количество выбросов сероводорода, превышающих нормы, было свыше сотни в год, то в прошлом году таких случаев было пять. То есть число выбросов уменьшилось. С другой стороны, более проблематичными стали зловонные выбросы. И этому надо больше уделять внимания, чтобы сохранить их в пределах нормы", - пояснил специалист Центра исследований окружающей среды Марек Маасикметс.

"Данные исследования показывают, что главными загрязнителями окружающей среды являются полукоксовые терриконы, а также законсервированные полукоксовые горы, и на третьем месте — концерн VKG", - рассказал руководитель Ида-Вируского бюро Инспекции окружающей среды Айвар Лайнъярв.

Выбросов сероводорода на производстве стало меньше, и из-за этого влияние золоотвалов оказалось более значимым. Как действующие, так и закрытые полукоксовые горы находятся в промышленной зоне, и входят в зону ответственности как государства, так и концерна Viru Keemia Grupp (VKG).

"С нашей стороны есть положительная методика и тенденция. Недавно мы стали использовать новую методику складирования золы, когда получается монолитный слой, который не пропускает воду. При складировании золы данным способом практически исключены возможности возникновения внутренних очагов возгорания, из которых и идет загрязнение воздуха", - рассказала руководитель по связям с общественностью концерна VKG Ирина Боенко.

Исследования показали, что количество опасных для здоровья веществ в воздухе существенно снизилось, оставаясь в пределах норм, но запах в городе оставляет желать лучшего.

"Я думаю, что проблема в том, что у нас слишком много источников, загрязняющих воздух. К примеру, если к дому подъехала легковая машина и стоит с работающим двигателем - это одно загрязнение. Когда подъедут десять самосвалов - это совершенно другое. Я думаю, что в городе слишком большая концентрация вредных производств", - высказал свое мнение житель Кохтла-Ярве Владимир Эвве.

С 2010 по 2015 год было подано почти 800 жалоб от жителей на состояние воздуха. И жалобы продолжают поступать. В Инспекции окружающей среды отмечают, что работа по контролю состояния воздуха в Кохтла-Ярве продолжится.

"Я не могу говорить о том, что в Кохтла-Ярве можно окончательно решить проблему загрязнений. До тех пор, пока здесь будет серьезное химическое производство, здесь будут проблемы. И поэтому наблюдение нужно продолжать", - считает руководитель Ида-Вируского бюро Инспекции окружающей среды Айвар Лайнъярв.

Результаты исследований являются основой для дальнейших действий, которыми могут быть например изменение лицензий или открытие новых предприятий.

Надежда Берсенёва
Редактор

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