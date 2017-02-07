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Ээви Паасмяэ утвердили вице-мэром Силламяэ

Ээви Паасмяэ работала в Рийгикогу с 23 ноября по 9 декабря 2016 года. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 18:00
Рубрика: Ида-Вирумаа

Успевшая около двух недель побыть депутатом Рийгикогу бывший вице-мэр Силламяэ Ээви Паасмяэ возвращается к работе в силламяэском городском управлении.

Вопрос о ее утверждении вице-мэром Силламяэ во вторник, 31 января, на своей очередной сессии утвердило местное городское собрание - ранее с таким предложением к депутатам обратился мэр города Тынис Кальберг.

"Большинством голосов "за" Паасмяэ была утверждена вице-мэром. Против проголосовал только Олег Култаев", - сказал корреспонденту портала rus.err.ee заместитель председателя горсобрания Валерий Абрамович.

Дозвониться до оппозиционного депутата Олега Култаева пока не удалось.

Ээви Паасмяэ две недели в конце 2016 года была депутатом Рийгикогу, где она замещала своего коллегу по Центристской партии Мартина Репинского, но после его отставки с поста министра сельского хозяйства, снова вернулась в Силламяэ, заняв место в городском собрании.

До этого она на протяжении многих лет была вице-мэром Силламяэ по вопросам образования.

Уход Паасмяэ в мэрию откроет двери в горсобрание для Михаила Соколова, который уже замещал ее в период с ноября 2013 по декабрь 2016 года.

Сергей Михайлов
Редактор

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