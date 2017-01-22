В канале Нарвского карьера обнаружили тело мужчины

Карьер "Нарва". Фото: Postimees/Scanpix

В субботу в деревне Мустанина (волость Вайвара Ида-Вируского уезда) в канале карьера "Нарва" было найдено тело 67-летнего мужчины.

Об этом в воскресенье, 15 января, сообщил Спасательный департамент.

По информации ведомства, тело 67-летнего мужчины было обнаружено в субботу утром.

Причины произошедшего выясняются.

В воскресенье вечером дежурный пресс-секретарь Идаской префектуры сказал корреспонденту портала rus.err.ee, что на теле мужчины не было следов насилия.

"Тело мужчины было найдено в воде. В настоящее время труп отправлен на экспертизу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются", - уточнили в полиции.