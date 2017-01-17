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Между жителями Вайвара и Нарва-Йыэсуу сегодня разыграют автомобиль

Фото: администрация Вайвараской волости
Cегодня 07:22
Рубрика: Ида-Вирумаа

В нарвском торговом центре Fama во вторник вечером состоится розыгрыш нового внедорожника, приобретенного на средства волости Вайвара.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сказал старейшина волости Вейкко Лухалайд.

Обладателем автомобиля станет один из жителей Вайвара и города Нарва-Йыэсуу, которые зарегистрированы в одном из самоуправлений по состоянию на 1 января. Акция официально завершает кампанию по привлечению новых жителей, которую два самоуправления, запланировавшие объединение, провели в декабре.

Однако, несмотря на масштабную рекламу, волость Вайвара и город Нарва-Йыэсуу так и не набрали необходимого по закону об административной реформе количества жителей в 5000 человек: за месяц привлекли более 250, но 210 не хватило.

При этом власти обоих самуоправлений все же надеются на то, что правительство разрешит им объединиться в порядке исключения.

Сергей Михайлов
Редактор

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