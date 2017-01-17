Обещанный за объединение самоуправлений внедорожник достался жительнице Нарва-Йыэсуу

В нарвском торговом центре Fama во вторник вечером состоялся розыгрыш нового внедорожника в рамках кампании по привлечению новых жителей "Сосед, помоги!".

Акцию организовала и провела в декабре волость Вайвара совместно с городом Нарва-Йыэсуу. В розыгрыше участвовали все зарегистрированные жители двух самоуправлений. Обладателем автомобиля стала жительница курортного города Елена Орехова, которая прописана в Нарва-Йыэсуу с 1995 года, но во время самого розыгрыша победительница не присутствовала. Организаторы обещали с ней связаться и обрадовать новостью о победе уже завтра, передает "Актуальная камера".

После розыгрыша "АК" поинтересовалась мнением участников об акции и прошедшей лотереи.

"Не интересно, не красиво и не честно. Почему? Поначалу объявлялось, что в розыгрыше будут участвовать только те, кто зарегистрируется. Розыгрыш же провели между всеми жителями", – сказал житель Нарва-Йыэссуу Виктор.

Сегодняшним розыгрышем кампания официально завершилась. Напомним, что несмотря на масштабную рекламу, волость Вайвара и город Нарва-Йыэсуу так и не смогли набрать необходимого по закону об административной реформе числа жителей в 5000 человек. За месяц удалось привлечь более 250, но 210 не хватило. Руководители двух самоуправлений намерены просить у правительства разрешения сформировать объединенное самоуправление, несмотря на отсутствие требуемого минимального числа жителей.

Власти обоих самоуправлений теперь ждут решения правительства, которое до 15 февраля может либо предложить им вступить в переговоры с соседями или же сделает исключение.