В Кохтла-Ярве начали сносить самый известный из домов-призраков - здание бывшего общежития по улице Калеви

В мэрии города надеются, что уже через четыре месяца здание, создающее негативный образ города, полностью снесут, передает "Актуальная камера".

Полтора десятка лет здание с зияющими провалами окон встречало гостей Кохтла-Ярве. Необходимость его сноса назрела: в здании собирались асоциалы, и оно на самом деле стало опасным для окружающих. Город еще в прошлом году смог вернуть здание в свою собственность выкупив его у бывших владельцев из Италии, а также нашел деньги на его снос, к которому и приступили с начала года.

"Идет демонтаж всех деревянных конструкций, которые находятся в доме - это и рамы, и полы, и мебель. Девятиэтажное здание за столько лет превратилось в огромную свалку. Этот демонтаж займет определённое время. У нас изначально было в планах превратить в строительный материал бетон и кирпич. Для этого деревянный материал нужно исключить", - рассказал вице-мэр Кохтла-Ярве Виталий Бородин.

При сносе бывшего общежития приходится учитывать то, что вблизи находятся жилые строения. Впрочем, по заверению вице-мэра, у фирмы-подрядчика есть подобный опыт сноса домов в Таллинне. От здания бывшего общежития планируют избавиться в ближайшие месяцы.

"По срокам договора, мы должны закончить к концу июля. Но, как мне кажется, фирма "Аспен групп", которая выиграла данный конкурс, может снести его за три-четыре месяца. Нами запланировано, что здесь будет зеленый газон и более ничего, а что будет в будущем - это дальнейшие планы", - добавил Бородин.

Работы по сносу здания обойдутся в 180 тысяч евро, из которых две трети - средства городского бюджета.