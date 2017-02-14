Михаил Корб отправился в Ида-Вирумаа обсуждать вопросы развития местных городов

Михаил Корб Фото: ERR

Министр государственного управления Михаил Корб во вторник, 7 февраля, находится со своим вторым рабочим визитом в Ида-Вирумаа, где он вновь намерен встретиться с представителями местных самоуправлений.

Об этом сообщает служба новостей "Радио 4".

Как отметил Михаил Корб, если в ходе своего первого визита он прежде всего встречался с представителями небольших местных самоуправлений Ида-Вирумаа и был сосредоточен на проблемах административной реформы, то сейчас он планирует встретиться с главами уездных городов и уделить внимание вопросам их развития.

Как ожидается, в ходе своего визита Михаил Корб посетит Нарву, Силламяэ, Кивиыли и Йыхви.