Ээви Паасмяэ вернется в горуправу Силламяэ

Ээви Паасмяэ работала в Рийгикогу с 23 ноября по 9 декабря 2016 года. Фото: Postimees/Scanpix

Ээви Паасмяэ две недели в конце 2016 года была депутатом Рийгикогу, где она замещала своего однопартийца Мартина Репинского, но после его отставки с поста министра сельского хозяйства, снова вернулась в Силламяэ, заняв место в городском собрании. До этого она на протяжении многих лет была вице-мэром Силламяэ по вопросам образования.

Предложение депутатам городского собрания утвердить в должности вице-мэра Силламяэ Ээви Паасмяэ поступило от мэра города Тынис Кальберга.

В феврале 2016 года Паасмяэ выиграла у Мартина Репинского борьбу за место руководителя Ида-Вируского округа Центристской партии. На региональный съезд, проходивший в Силламяэ, пришло 139 местных центристов. Тогда ее поддержали 72, а Репинского - 62 участника съезда.

На сайте оппозиционного депутата Олега Култаева infosila.ee проводится опрос "считаете ли вы правильным возвращение Ээви Паасмяэ на должность вице-мэра?". По состоянию на 27 января проголосовало 269 жителей города, из которых 239 человек ответили "нет", 19 - "да", 11 человек не знают Паасмяэ. На сайте нет объяснения, почему проводится подобный опрос.