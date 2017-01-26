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В Ида-Вирумаа взяли под стражу пятерых уличных наркодилеров

Фентанил является синтетическим аналогом героина. Иллюстративное фото: Scanpix
Cегодня 12:11
Рубрика: Ида-Вирумаа

В конце декабря по ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения Вируского уездного суда в Ида-Вирумаа были взяты под стражу пятеро уличных наркодилеров, которым предъявили подозрения в распространении фентанила, в результате употребления которого скончались шесть человек.

С конца ноября прошлого года в Кохтла-Ярве и Йыхви было зарегистрировано девять случаев передозировки наркотиками, из них два закончились смертью, жизнь семерых удалось спасти. Одной из погибших была 36-летняя женщина, у которой остался муж и маленький ребенок. В Нарве и Силламяэ с середины декабря было зафиксировано 10 случаев передозировки наркотиками, четыре из них закончились смертью.

Все это говорит о том, что всего за полтора месяца от наркотической передозировки погибли 6 человек.

"Поступающие в конце года сообщения об очередных передозировках были весьма тревожными. Это был четкий знак того, что мы имеем дело с каким-то крепким веществом, употребление которого является опасным для жизни. Даже очень маленький просчет в дозе может закончится смертью употребляющего фентанил", - пояснил руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями Идаской префектуры Дмитрий Кабанов. - Именно поэтому нашей целью было как можно быстрее разобраться что это за вещество, и кто его распространяет. Нам не потребовалось много времени для того, чтобы напасть на след распространителей и на основании собранных доказательств, на сегодняшний день 5 человек взяты под стражу".

На данный момент устанавливается тип и крепость вещества и после получения результатов экспертизы, можно будет говорить об этом подробнее.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Софьи Христофоровой наркопреступления затрагивают очень широкий круг людей. Людьми с наркозависимостью могут оказаться как самые близкие ваши родственники, так и просто знакомые или соседи.

"В случае с подозрением на передозировку наркотиками, следует незамедлительно обратиться за квалифицированной медицинской помощью", - добавила помощник прокурора Христофорова.

В конце декабря по ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешением суда были взяты под стражу на время проведения досудебного расследования двое мужчин. В начале января в Кохтла-Ярве был задержан и взят под стражу уличный наркодилер и в Нарве суд взял под стражу двух мужчин. Четверым мужчинам было предъявлено подозрение в незаконном распространении наркотических и психотропных веществ в большом количестве и одному мужчине было предъявлено подозрение в распространении наркотических веществ в маленьком количестве.

Артур Тооман
Редактор

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