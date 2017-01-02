В Ивангороде сотни автомобилей стоят в очереди на персечение границы с Эстонией

На российско-эстонской границе в Ивангороде 2 января образовалась пробка из автомобилей. Очередь образовалась из-за того, что пункт пропуска в Ивангороде не рассчитан на одновременное прибытие такого количества транспортных средств. Кроме этого, перед въездом в пункт пропуска очередь не регулируется, из-за чего возникает дополнительная неразбериха.

Как сообщил порталу rus.err.ee оперативный дежурный Кингисеппской таможни, пункт пропуска рассчитан на обслуживание определенного числа транспортных средств (дежурный не уточнил, сколько в час автомобилей можно пропустить - прим. ред.), поэтому, когда одновременно прибывает большое число автомобилей, возникает очередь. "Начались праздничные дни, все едут отдыхать. Смены обычные, есть определенная пропускная способность, когда число транспортных средств выше, возникают очереди".

По словам дежурного, в первой половине дня 3 января на пункте пропуска было около 200 автомобилей на выезд из России. Сколько автомобилей стоит на подъезде к пункту пропуска, он не знает, поскольку таможенные органы не регулируют весь поток транспортных средств. Сейчас на КПП с российской стороны работают пять полос для легкового транспорта, задействованы дополнительно и две автобусные полосы, предназначенные для въезда в Россию, а также мощности грузового терминала.

По информации замначальника Отдела приграничного контроля эстонского Налогово-таможенного департамента Антса Кутти, поток легковых транспортных средств начал расти с 26 декабря, когда в Эстонию въехало 759 автомобилей, 30 декабря их было уже 1185, а 2 января - 1310. По словам Кутти, на эстонском погранпункте работает шесть полос, на каждой из которых одновременно обслуживают по две машины. Когда нет рейсовых автобусов, то легковые автомобили пропускают и через полосы для автобусов, а также через грузовой терминал.

На видео, опубликованном в youtube 2 января, легковые машины в Ивангороде выстроились вдоль Кингисеппского шоссе в два ряда, поскольку очередь никто не регулирует, некоторые стремятся проехать вне очереди, что вызывает возмущение ожидающих.

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