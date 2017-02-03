Татьянин день в Нарвском колледже отметят факельным шествием и посвящением в студенты

Нарвский колледж Фото:Сийм Лыви/ERR

Нарвский колледж ТУ отмечает в пятницу вечером Татьянин день - традиционный русский праздник студенчества, по случаю которого в приграничном городе пройдет традиционное факельное шествие и посвящение первокурсников в студенты.

Традиционно в студенты будут посвящены не только первокурсники - в прежние годы через такое посвящение прошли памятник Пушкина, Шведский лев, общежитие Нарвского колледжа, центр LAD, Art Club Ro-Ro и другие сооружения.

В этом же году частью праздника станет самая главная достопримечательность города – Нарвский замок, а вместе с ним - Нарвским музей и ресторан "Рондель".

В ритуале посвящения - домашнее задание и коварные испытания, приготовленные старшекурсниками. После этого первокурсники дадут торжественную клятву и получат сине-желтые фуражки колледжа.