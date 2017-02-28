В кохтла-ярвеском общежитии обнаружили труп 66-летнего мужчины

Жители Эстонии все чаще сталкиваются с таким явлением, как торговля людьми. Об этом свидетельствует статистика обращений граждан на специальную "горячую линию". Чтобы повысить уровень необходимых знаний в обществе, с этого месяца был запущен первый этап социальной кампании "Одна жизнь", которая разъясняет виды торговли людьми и призывает сообщать о подобных преступлениях.