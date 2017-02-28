В кохтла-ярвеском общежитии обнаружили труп 66-летнего мужчины
В одной из комнат кохтла-ярвеского общежития на Пыхьяской аллее 20 февраля был обнаружен труп 66-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления пока никто не задержан.
Как рассказала пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова порталу rus.err.ee, труп пожилого мужчины был обнаружен жильцами общежития в десять часов вечера 20 февраля.
По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело.
После первичного осмотра места преступления прокуратура предполагает насильственную смерть. Причины смерти и обстоятельства происшествия установит следствие. Пока по данному делу подозреваемых нет.
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