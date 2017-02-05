"АК+": крупные представители сланцевой отрасли с оптимизмом смотрят в будущее

Расположенные в Ида-Вирумаа сланцедобывающие предприятия смотрят в будущее с оптимизмом.

Об этом в воскресенье, 29 января, сообщила телепередача "Актуальная камера+" (ETV+).

"Я оптимистичен. Мы получили хорошее равновесие по своим рабочим объемам против потребностей рынка. Я лично думаю, что следующие года два-три у нас хорошие перспективы", - сказал член правления Eesti Energia Андрес Вайнола.

"На ближайшие пять лет мы все-таки оптимисты. Мы должны быть оптимистами. У нас новые заводы, и мы хотим работать на полной мощности", - сказал председатель правления VKG Ахти Асмсанн.

По оптимистичным прогнозам, крупные предприятия отрасли уже закладывают 30-летнюю перспективу работы. Обойтись сегодня без сланцевой энергетики невозможно.

"Если смотреть, например, на сегодняшний день, то солнце светит и ветра нет. Потребление сейчас в Эстонии составляет 1300 мегаватт. Ветряной энергией мы покрываем около 7 киловатт, поскольку ветра нет. Солнечная энергия также дает около 6 мегаватт. Сланцевая энергетика выработала где-то 1600 мегаватт", - объяснил член правления Eesti Energia Райне Пайо.

Эти цифры наглядно показывают, что гарантировать бесперебойную подачу энергии в промышленных масштабах альтернативные виды энергетики сейчас не могут.

"Альтернативная энергетика очень сильно зависит от погоды. Например, солнце светит или нет. Есть ветер или нет. А потребители требуют электричество каждый день. Пока себестоимость и окупаемость этих проектов показывает, что ни один из этих методов не может осуществляться без компенсационных механизмов", - сказал член правления VKG Меэлис Эльдерман.

Тем не менее число парков ветрогенераторов и солнечных батарей в Эстонии неуклонно растет. Несколько месяцев назад строительство ветропарка началось в Айду, где предприниматели обещают поставить свыше 30 ветряков.

"У нас есть планы создать здесь рабочие места. В долгосрочной перспективе мы планируем строительство в Айду завода по производству лопастей для ветрогенераторов. Причем не только для Эстонии, но для и распространения их по всей Европе", - поделился планами глава фирмы Eleon Олег Сынаялг.

Также в Кохтла-Ярве будет построен завод по производству лопастей для ветряков, что может дать до полутора тысяч рабочих мест. Ранее был построен парк ветряков под Нарвой, где концерн Eesti Energia увеличил долю так называемой возобновляемой энергии.

Правительство Эстонии планирует что к 2020 году доля такой энергии будет составлять 20 процентов от всей потребляемой. Эксперименты с альтернативной энергией ведутся и в более мелких масштабах.

"Думаю, что через 15-20 лет мы, имею ввиду Эстонию, сможем перейти на альтернативную энергетику. Мяэтагузе может уже сегодня. Но всегда возникает вопрос разумно ли. В Эстонии такой климат, что мы не можем использовать солнечные батареи с такой же эффективностью как в южной Европе", - сказал старейшина волости Мяэтагузе Тауно Выхмар.

Еще одним вопросом перехода на альтернативные источники энергии является человеческий фактор. На сегодняшний день в сланцевой отрасли занято 7400 человек, а опосредованно со сланцевой промышленностью связано около 15 000 рабочих мест. Сохранятся ли они?

"Если сравнивать сейчас традиционную сланцевую промышленность, то сейчас нереально, даже при революционных и прочих изменениях, сохранить столько же рабочих мест в новой отрасли. Автоматизация и управление процессами развивается так быстро, что сказать, что это может заменить всем людям рабочие места - это немыслимо", - сказал член правления VKG Меэлис Эльдерман.

Крупные предприятия сланцевой отрасли ведут свои исследования в области восстанавливаемой энергии, которая нуждается в дополнительном стимуле, чтобы ее развивать. Например Eesti Energia пробует разные источники: солнечные панели, ветрогенераторы, сжигание щепы, отходы из резины и биомассы в печах электростанций.

"Однако пока заменить сланец нечем. В недрах Эстонии находится еще свыше миллиарда тонн сланца. А это значит, что разговоры о сланце и Ида-Вирумаа будут продолжаться еще долго", - заключает репортер "АК+" Алексей Федоров.

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