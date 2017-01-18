Сидящий в тюрьме за попытку взорвать конкурента йыхивский таксист хочет пересмотра дела

Инцидент произошел 19 ноября 2013 года в Йыхви. Фото: ERR

Приговоренный к 16 годам лишения свободу за попытку взорвать конкурента 69-летний таксист из Йыхви Тойво Олликайнен (69) подал в Госсуд заявление с просьбой возобновить производство по его уголовному делу.

Эту информацию в среду, 11 января, корреспонденту портала rus.err.ee подтвердила глава пресс-службы Госсуда Мерье Тальвик.

По ее словам, заявление от Олликайнена поступило в Госсуд накануне. В настоящий момент оно в производство не принято.

"К сожалению, обнародовать его содержание я не могу - это может сделать только сам ходатай. Могу лишь сказать, что Олликайнен ходатайствует о возобновлении производства, чтобы были заслушаны новые свидетели", - отметила Тальвик.

Защищавшая Тойво Олликайнена во время судебного процесса Ирина Громцев сказала, что она ничего не знает об этом заявлении, поскольку больше не является его адвокатом.

Напомним, 20 октября 2016 года Государственный суд вынес окончательный приговор по уголовному делу Тойво Олликайнена, который обвинялся в попытке взорвать конкурента.

Коллегия Государственного суда по уголовным делам частично удовлетворила кассационную жалобу адвоката обвиняемого, но только по части мотивировок судов двух первых инстанций.

Решение о наказании для Олликайнена осталось неизменным - он проведет в тюрьме 16 лет. Именно такое наказание 27 ноября прошлого года Олликайнену назначил Вируский уездный суд. Позднее его не изменил и Тартуский окружной суд.

Обвинение

Тойво Олликайнена обвинили в совершении взрыва, из-за которого возникла угроза жизни и здоровью человека, в незаконном приобретении, владении и использовании взрывчатого вещества, а также в изготовлении, приобретении, хранении и транспортировке взрывчатого устройства.

Инцидент произошел 19 ноября 2013 года, когда у ворот частного дома по улице Эха в Йыхви прогремел взрыв. В результате частично сработавшего самодельного устройства легкие травмы получил Станислав, также работавший таксистом в городе.

В ходе следствия выяснилось, что именно профессия привела к подобному сведению счетов, поскольку Станислав в своей работе игнорировал неписаное правило местных таксистов, согласно которому клиента всегда нужно направлять в первое стоящее в очереди такси.

Газета "Северное побережье" описывала произошедшее следующим образом. Нарвавшийся на бомбу домовладелец не придумал в этой ситуации ничего лучшего, кроме как вытянуть левую руку с покрышкой как можно дальше вперед, отпустить покрышку и одновременно отпрыгнуть как можно дальше. Прогремел взрыв, подняв огненный столб высотой около шести метров, который обжег Станиславу левую руку и половину лица.

С учетом того, что могло случиться, судя по результатам проведенной впоследствии экспертизы, Станислав и его соседи легко отделались. Основной заряд самодельной бомбы не сдетонировал, поскольку упакованному в него пороху попросту не хватило кислорода.

Подоспевшая полиция перекрыла движение на ближайших улицах, и группа разминирования работала почти целый день, прежде чем одолела взрывное устройство с помощью водяной пушки и саперного робота.

Экспертиза установила, что бомба была изготовлена из обычного жестяного ведра, где в сравнительно сложной конструкции кроме пороха (взрыв которого был бы эквивалентен килограмму тротила) были заложены газовые баллончики и все это было залито бетоном.