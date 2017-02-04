В Ида-Вирумаа проходят соревнования по робототехнике

Второй год подряд в Ида-Вирумаа проходят соревнования по робототехнике. В этот раз главной темой хай-тек турнира стала природа, передает "Актуальная камера".

Соревнования по робототехнике First Lego League проходят в Эстонии уже несколько лет, и второй год - на Северо-Востоке. 26 команд из Ида- и Ляэне-Вирумаа, и других уездов выступили сегодня в полуфинале республиканского оревнования. Причем состязание роботов - это лишь зримая часть соревнования.

Подробнее о соревнованиях по робототехнике смотрите в сюжете "Актуальной камеры".