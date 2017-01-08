Волость Иллука надеется остаться самостоятельным самоуправлением

Мыза Иллука. Фото: Postimees/Scanpix

Расположенная в Ида-Вируском уезде волость Иллука не планирует ни с кем объединяться и надеется получить у правительства соответствующее разрешение.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee рассказал председатель волостного собрания Иллука Пауль Кескюла.

"Мы хотим остаться независимым самоуправлением. Считаем, что такой вариант будет самым оптимальным для волости и ее жителей", - сказал он.

По словам Кескюла, сейчас волость ждет конкретных шагов от правительства.

"После того, как от правительства поступит распоряжение о присоединении волости Иллука к какому-либо самоуправлению, мы сможем подать прошение о том, чтобы в нашем отношении кабинет министров сделал бы исключение", - добавил он.

Финансовое положение волости позволяет самоуправлению самостоятельно справляться со своими обязанностями, сказал Пауль Кескюла.

В декабре были обнародованы результаты опроса жителей Иллаку на тему объединения этого самоуправления с Ийзакуской, Мяэтагузеской, Тудулиннаской и Алайыэской волостями.

В нем приняли участие 157 человек из 927, имеющих право голоса. Подавляющее большинство ответивших - 150 человек - выступили против объединения с соседями.

По данным на 1 января 2016 года, население волости Иллука составляло 1000 человек.

Волости Алайыэ, Ийзаку, Мяэтагузе и Тудулинна в конце декабря достигли соглашения об объединении в волость Алутагузе.

Поскольку число жителей новой волости не достигнет установленного правительством минимума в 5000 человек, ей придется ходатайствовать в правительстве об исключении из общего правила.