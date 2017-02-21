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Нарвитяне могут вызвать спасателей для бесплатной консультации по вопросу пожарной безопасности

Спасатель. Фото: Сийм Лыви/ERR
Cегодня 12:11
Рубрика: Ида-Вирумаа

Нарвитяне с 15 февраля могут заказать бесплатную индивидуальную консультацию спасателей по вопросу пожарной безопасности. Спасательный департамент решил проводить беседы, потому что за три года в Ида-Вирумаа число пожаров в жилых помещениях не уменьшилось.

За последние три года количество пожаров в жилых помещениях в Ида-Вирумаа на тысячу человек не уменьшилось как в других уездах Эстонии. Почти все пожары с трагичным исходом произошли у людей дома, а более чем у половины квартир отсутствовал надлежащим способом установленный рабочий дымовой датчик. В марте месяце Спасательный департамент начнет консультировать нарвитян по вопросам домашней пожаробезопасности. Бесплатную консультацию может заказать себе каждый, позвонив на номер 1524, уже начиная с 15 февраля.

"Домашние визиты спасатели проводят чтобы дать людям дельный совет, как сделать свое жилье пожаробезопаснее и как предвидеть возможные опасности. Например, во время домашнего визита спасатели помогут проверить отопительные системы, электропроводку, правильное расположение и исправное состояние дымового датчика, а во все нуждающиеся квартиры будет бесплатно установлен дымовой датчик", - рассказал директор Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн.

Холтсманн призвал заказывать бесплатную консультацию спасателей как себе, так и своим близким, а также соседям и знакомым. Так, при участии каждого, можно будет сделать квартиры Нарвы пожаробезопаснее. "Распитие алкогольных напитков, беспечное курение в комнатах, неисправные очаги отопления, отсутствие электричества или дымового датчика - это несомненно очевидные сигналы опасности и основные причины возникновения пожаров. Такие признаки опасности игнорировать нельзя. Сообщив о возможной опасности, покажете, что заботитесь о себе и о своих близких", - подчеркнул Хольцманн.

Домашние визиты проводятработники региональных спасательных частей, а также служащие Спасательного департамента данного региона. Работники спасательной службы, производящие домашние визиты, носят одежду с эмблемой Спасательного департамента и предоставляют удостоверение. Подлинность документов можно проверить, позвонив на инфотелефон Спасательного департамента 1524.

Чтобы заказать домашнюю консультацию необходимо позвонить по телефону 1524 до 31 марта и оставить свое имя и контактные данные. Среди всех, кто зарегистрируется на бесплатную консультацию 6 апреля будет разыграно 3 качественных огнетушителя.

Артур Тооман
Редактор

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