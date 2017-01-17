В Кивиыли произошел взрыв в пустой квартире

Кивиыли Фото: ERR

В одной из квартир на третьем этаже дома на улице Калева в Кивиыли произошел взыр в пустой квартире. Пострадавших нет. По первоначальной информации спасателей, взрыв произошел из-за паров бензина. Происшествием занимается полиция.

По данным Идаского спасательного центра, сообщение о взрыве в Кивиыли в центр тревоги поступило 10 января в 4:46, 5:07 спасатели ликвидировали пожар, вспыхнувший после взрыва.

Спасатели проверили квартиры четвертого этажа и выяснили, что никто не пострадал. Проветрили коридор и разрешили людям вернуться в квартиры. К 5:49 все закончилось.

По предварительной информации, взрыв произошел из-за паров бензина, далее происшествием занимается полиция.