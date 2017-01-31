logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

На госпремии в области культуры претендуют 88 кандидатов, в их числе Кузя Зверев и Юрий Михалев

Нарвский художник Кузя Зверев Фото:Scanpix/PM
Cегодня 15:03
Рубрика: Ида-Вирумаа

В Эстонии на соискание государственных премий в области культуры в этом году представлены 88 кандидатов. Среди претендентов есть и творческие личности из Нарвы.

Действующей при Министерстве культуры комиссии было предложено наградить 41 человека за длительную выдающуюся творческую деятельность, а за достижения в творческой деятельности в прошлом году - 47 человек и коллективов.

В списки кандидатов на премию за длительную выдающуюся творческую деятельность попали в том числе актер Лембит Ульфсак, дирижер Неэме Ярви и худрук нарвского театра "Ильмарине" Юрий Михалев.

На премию за творческие достижения в течение 2016 года в том числе претендует нарвский художник Кузя Зверев (Владислав Кузнецов).

Премии за дело всей жизни в области культуры будут вручены троим, размер каждой премии составит 64 000 евро. Еще пять премий по 9600 евро вручат за творческие достижения в 2016 году.

Торжественная церемония вручения премий пройдет в годовщину Дня независимости Эстонской Республики 24 февраля.

С полным списком претендентов можно ознакомиться здесь.

Сергей Михайлов
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 23.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В ТТУ с сентября подорожает платное обучение
 foto
За день трудовые книжки принесли 100 жителей Таллинна
 foto
Ветеринарный департамент предупредил об опасном птичьем гриппе

Зарубежные новости

foto
Декриминализация побоев в России: мнения гражданских активистов и юриста кризисного центра кардинально разошлись
 foto
"АК+": поступает все больше сигналов о новых веяниях в политике США