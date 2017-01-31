На госпремии в области культуры претендуют 88 кандидатов, в их числе Кузя Зверев и Юрий Михалев

Нарвский художник Кузя Зверев Фото:Scanpix/PM

В Эстонии на соискание государственных премий в области культуры в этом году представлены 88 кандидатов. Среди претендентов есть и творческие личности из Нарвы.

Действующей при Министерстве культуры комиссии было предложено наградить 41 человека за длительную выдающуюся творческую деятельность, а за достижения в творческой деятельности в прошлом году - 47 человек и коллективов.

В списки кандидатов на премию за длительную выдающуюся творческую деятельность попали в том числе актер Лембит Ульфсак, дирижер Неэме Ярви и худрук нарвского театра "Ильмарине" Юрий Михалев.

На премию за творческие достижения в течение 2016 года в том числе претендует нарвский художник Кузя Зверев (Владислав Кузнецов).

Премии за дело всей жизни в области культуры будут вручены троим, размер каждой премии составит 64 000 евро. Еще пять премий по 9600 евро вручат за творческие достижения в 2016 году.

Торжественная церемония вручения премий пройдет в годовщину Дня независимости Эстонской Республики 24 февраля.

С полным списком претендентов можно ознакомиться здесь.