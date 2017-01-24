Новая патрульная тропа вдоль Наровы будет открыта для всех

Река Нарова. Иллюстративная фотография. Фото: Postimees/Scanpix

В рамках обустройства восточной границы Министерство внутренних дел Эстонии собирается построить вдоль реки Нарова пограничную патрульную дорогу или тропу. Пограничники обещают, что пользоваться тропой можно будет и пешеходам, и велосипедистам.

Как сказал советник отдела пограничной политики МВД Эстонии Тыну Хунт "Радио 4", планируется построить гравийную дорогу 3-метровой ширины сравнимую с существующими велопешеходными путями. По ней пограничные патрули смогут передвигаться как пешком, так и на внедорожниках департамента. Также дорога будет доступна и гражданским лицам для передвижения по ней пешком, на велосипедах и мотоциклах.

По задумке, патрульная тропа пойдет по берегу реки Нарова от Финского залива до Чудского озера за исключением города Нарвы, где отдельной дороги строить не планируют.

По словам Тыну Хунта, правильно обустроенная патрульная дорога позволит пограничникам при необходимости действовать быстрее. "Мы сможем более оптимально и эффективно использовать свои ресурсы для реагирования на информацию, которую получаем через устройства слежения. Есть некоторые труднодоступные места. Когда мы добираемся туда, ловить уже некого".

На пути – природоохранная зона и более 260 частных земельных участков

Однако строительство дороги – задача не из легких. Во время проектирования стало ясно, что необходимо построить девять мостов, а также проложить 9 км пути по территории общеевропейской природоохранной зоны Natura 2000, для чего потребуется дополнительное согласование.

Кроме этого, МВД должно договориться с собственниками земельных участков вдоль реки, выкупить территории, либо установить сервитут.

"Речь идет о 264 владельцах недвижимости. Из них с первоначальными условиями не согласны 40. Причина несогласия, как правило, в нежелании, чтобы тропа вообще заходила на их участок. Есть один случай, когда владелец хочет продать весь участок в 44 га. Разумеется, покупать мы его не будем, так как это нерационально. Будем искать альтернативы", – сказал Хунт.

Хунт надеется, что строительство дороги может начаться уже в этом году. Когда она будет полностью готова – неизвестно. На проектирование и строительство патрульной дороги вдоль реки Нарова правительство выделило около 2,5 млн евро.