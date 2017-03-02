В Кохтла-Ярве арестовали уличного грабителя

Иллюстративная фотография. Фото: Reuters/Scanpix

В последние недели в Кохтла-Ярве участились случаи, когда на улицах преимущественно у женщин преклонного возраста, выхватывают из рук сумочки. Разбои совершались чаще всего в дневное время в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. В понедельник, 20 февраля полиция задержала 35-летнего мужчину, который подозревается в совершении не менее четырех разбоев и двух краж.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова, подозреваемый ранее неоднократно наказывался в уголовном порядке за совершение подобных преступлений. "Несмотря на прежние наказания, мужчина продолжал совершать преступления. При ходатайстве о взятии подозреваемого под стражу было важным также то, что разбои и кражи совершались в отношении слабо защищенных лиц преклонного возраста, а также лиц в состоянии беспомощности".

По словам руководителя Йыхвиского отделения полиции Калле Куусик, выявление и поимка подозреваемого была одной из главных задач. "В совершенных разбоях имелись сходства, поэтому мы поняли, что скорее всего имеем дело с одним и тем же лицом. Для нас важна безопасность граждан, - добавил Куусик. - Полиция увеличила свое присутствие на улицах Кохтла-Ярве, сотрудники полиции беседовали с возможными свидетелями правонарушений и результатом систематичной работы стало задержание подозреваемого".

Полиция и прокуратура просят помощи в поиске возможных свидетелей и потерпевших. Всех, кто видел совершение разбоя или кражи в январе-феврале в Кохтла-Ярве у пожилых женщин или находил сумки, мобильные телефоны или кошельки, просят связаться с полицией по телефонам 337 2569 или 582 28126.

Связаться с полицией просят и тех, кто и сам стал жертвой разбоя, однако до сих пор в полицию не обращался.