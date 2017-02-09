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Среди идей по развитию Айдуского водного центра - строительство аквапарка и банного комплекса

Video
Алексей Фёдоров
Bчера 21:35
Рубрика: Ида-Вирумаа

Айдуский водно-спортивный центр - один из самых интересных туристических объектов Ида-Вирумаа - остро нуждается в инвестициях и обустройстве. Почему центру пока не удалось стать магнитом для спортсменов и туристов и каким путем пойдет его развитие, выясняла "Актуальная камера".

Мозговой штурм прошел сегодня в волости Люганузе, где пытались найти ответ на вопрос: куда развиваться далее Айдускому водноспортивному центру. При строительстве водного канала, который появился на месте закрытого карьера «Айду», концерну «Ээсти энергия» пришлось переместить более 5 миллионов тонн горной массы. Этот канал и водный центр, должны были стать магнитом и для спортсменов, и для туристов. Но в последнее время развитие центра замедлилось.

"Всегда не хватает денег и других ресурсов. Объект очень большой, и многое было сделано во время работ по закрытию Айдуского карьера. Но теперь очень важный вопрос, какой будет эта модель. Какие помещения и услуги будут. Чтобы потом не быть в таком положении, что не хватит денег", - рассказал советник по вопросам развития Ида-Вируской уездной управы Харди Мурула.

В конце прошлого года был выбрана фирма, которая займется развитием Айдуского центра. Ей стала "Кумулус консалтинг", в задачи которой является поиск наиболее вероятного вектора развития центра и поиск финансирования.

"Сейчас Айду предлагает развивать те возможности, которые связаны с водой. Существующие каналы и прочие водяные системы - уникальны. И, конечно, сюда подходят идеи, связанные с активным развлечением. Например, парк водных аттракционов или семейный аквапарк, или подобное. С другой стороны, стоило предложить что-то своеобразное, например, банный парк, который бы подошел идеально к данным условиям, либо что-то, чего не видели здесь ранее", - считает член правления "Кумулус консалтинг" Михкель Лаан.

Апрель этого года для Айдуского водноспасательного центра станет во многом определяющим. Летом очередные средства будет распределять Фонд развития предпринимательства Эстонии EAS. В Айдуском центре планируют представить проект в EAS, от финансовой поддержки которого и будет зависеть дальнейшее развитие центра. По первоначальным расчетам необходимо порядка 3,5 - 4 миллионов евро.

"Для этого надо иметь хорошие идеи, чтобы фокус был уже ясный и конкретный, были и разные цели. И эта инициативная группа, эти люди, которые здесь, имеют конкретное отношение к каналу. Они и будут этой командой, с которой идти дальше", - пояснил председатель совета Айдуского водно-спортивного центра Мартин Илуметс.

Айдуский водно-спортивный центр, по мнению людей, занимающихся развитием туризма в Ида-Вирумаа, составил бы своеобразный треугольник притяжения туристов наряду с Эстонским шахтным музеем и Кивиылиским приключенческим центром.

Надежда Берсенёва
Редактор

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