Нарвская горуправа договорилась с фондом Innove о бесплатных курсах эстонского для таксистов

Нарвские таксисты. Фото: Postimees/Scanpix

Департамент развития и экономики Нарвы договорился с фондом Innove по проекту "Изучение эстонского языка нарвскими таксисами, с целью увеличения их конкурентоспособности на рынке труда". В обучении смогут принять участие 60 человек. О своем желании таксисты должны сообщить департаменту.

Фонд Innove готов оплатить курсы эстонского языка и составление эстонско-русского разговорника для таксистов в размере 4320 евро, Нарва на этот проект не потратит ни цента.

Ориентировочно курсы эстонского языка в игровой форме будут проводиться с октября по декабрь 2017 года. Обучающей организацией выбрана языковая школа Тийи Выхма.

Обучение смогут пройти 60 человек. Список учеников еще не составлен, поэтому все желающие должны уже сейчас отправлять свои контактные данные на почтовый адрес: areng@narva.ee. Если желающих окажется больше, организаторы проведут отбор участников.

Еще до начала обучения, с марта по сентябрь, в рамках того же проекта будет составлен эстонско-русский разговорник. Разговорник появится на городском сайте и будет доступен для скачивания всем желающим.