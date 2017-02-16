В Силламяэ автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

Иллюстративная фотография. Фото: Scanpix/Postimees

Как сообщает полиция, инцидент случился в 7:35 на улице Павлова у здания №2, где на переходившую дорогу по пешеходному переходу 39-летнюю женщину наехал автомобиль Škoda Praktik, которым управлял 34-летний мужчина.

Медицинскую помощь пострадавшей оказали на месте происшествия. В госпитализации она не нуждалась.

Схожее ДТП произошло накануне и в Йыхви на улице Раквере, где в 10 часов утра на пешеходном переходе автомобиль Volkswagen Golf сбил 79-летнего мужчину. Пострадавший был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу для проверки здоровья.