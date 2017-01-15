Жители Ида-Вирумаа учились строить дома из снега

В Ида-Вирумаа прошел мастер-класс по строительству дома из снега, или иглу. Конечно, в эстонских реалиях вряд ли кто-то будет спасаться от холода в ледяном доме, но для заядлых путешественников этот навык может оказаться очень полезным.

Построить иглу в условиях Эстонии сложно, поскольку снег у нас в основном мягкий, не слежавшийся. Тем не менее это возможно, и это может пригодиться людям, попавшим в экстремальные ситуации, передает "Актуальная камера".

"Когда мы оказались в Хибинских горах на Кольском полуострове, то термометр, который был всегда с собой в сложных походах, показал минус 38 градусов на улице. А внутри вечером было плюс 9 градусов. И утром еще сохранилось плюс четыре", - говорит ветеран туризма Энн Кяйсс.

В воскресенье в Кохтла-Нымме полтора десятка человек постигали азы строительства иглу. Процесс несложный, но требует опыта, особенно при возведении купола. Удовольствие от строительства получили как взрослые, так и дети.

По словам Кяйсса, выстроенный в Кохтла-Нымме иглу должен простоять минимум месяц.