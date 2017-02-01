ВИДЕО: в Кохтла-Ярве на карантин до конца недели закрыли Таммикускую основную школу

В кохтла-ярвеской основной школе Таммику из-за ОРВИ и гриппа отсутствуют 200 школьников из 535 учеников и 12 учителей. Чтобы предотвратить распространение инфекции школа не будет работать до конца недели.

В связи с большим количеством отсутствующих по болезни учеников и учителей школы, а также с целью предотвращения распространения вирусных инфекций Таммикуская основная школа закрыта 25, 26 и 27 января.

Закрытие учебного заведения согласовано с Департаментом здоровья и местным самоуправлением. Об отработке пропущенных уроков будет сообщено дополнительно, информирует администрация школы.

Добавлен видеосюжет Алексея Федорова.