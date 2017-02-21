Государство выделило Русской школе Кивиыли 5000 евро на покупку тренажеров

Тренажерный зал. Иллюстративное фото: Postimees/Scanpix

Министерство образования выделило мэрии Кивиыли 5000 евро. Средства предназначены на покупку тренажеров и мультимедийной системы для Русской школы города.

Соответствующий договор во вторник, 14 февраля, заключили вице-канцлер Минобра Майт Лайдметс и мэр Кивиыли Николай Воейкин.

Директор Русской школы Кивыили Арне Пийримяги новость о выделении средств узнал от корреспондента портала rus.err.ee.

"Не ожидал, что все решится так быстро. Это очень хорошо. Надеюсь, что проведем запланированные обновления уже в следующем месяце", - сказал он.

По его словам, на выделяемые деньги будут приобретены новые тренажеры для спортивного зала, а в актовом зале школы появится современная мультимедийная система.

В Русской школе Кивиыли учатся около 300 учеников. Гимназической ступени в школе нет.