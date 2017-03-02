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Срок выплаты пособий по созданию рабочих мест в Ида-Вирумаа продлен на год

Иллюстративное фото. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 12:30
Рубрика: Ида-Вирумаа

Сегодня правительство одобрило законопроект, согласно которому выплата пособий на создание рабочих мест на предприятиях Ида-Вирумаа продлевается на год. По предложению Кассы по безработице будет упрощен порядок выделения пособия, а также 20 безработных теперь можно нанять в течение двух месяцев, а не одного месяца, как прежде.

Пособие мотивировало предприятия создавать рабочие места в Ида-Вирумаа, снижая риски работодателей и сокращая расходы на поиск и наем новых работников в течение первого года работы. По состоянию на конец прошлого месяца, благодаря пособию на создание рабочего места более 200 человек нашли работу на шести различных предприятиях. Решение о продлении срока выплаты пособия на создание рабочего места было принято в связи с тем, что расширение деятельности заняло у предприятий больше времени, чем было намечено изначально – поэтому наем работников пришелся на 2017 год, говорится в пресс-сообщении Министерства социальных дел.

По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, предпринятые для снижения уровня безработицы шаги в Ида-Вирумаа были эффективными, но не достаточными. "В январе средний уровень зарегистрированной безработицы в Ида-Вирумаа составил 10,9%, это по-прежнему высший показатель среди уездов. Мы должны прилагать усилия, чтобы преодолеть проблему хронической безработицы в Ида-Вирумаа. Ввиду этого мы решили дать им больше времени для приема работников на работу. Мы надеемся, что продление срока выплаты пособия послужит дополнительным стимулом для создания предприятиями новых рабочих мест", – сказал Осиновский.

Согласно изменению, все работодатели, которые ходатайствуют о пособии в 2017 году и наймут 20 человек, смогут получать пособие в течение 12 месяцев. Предпосылкой для выплаты пособия служит заключение с работником бессрочного или по меньшей мере шестимесячного договора, а рабочее место должно располагаться в Ида-Вируском уезде.

Отныне о пособии смогут ходатайствовать и те предприятия, у которых возникли трудности с наймом 20 работников в течение одного месяца, но которые все же могут нанять два десятка работников в течение двух месяцев. Государство компенсирует предприятиям 50% брутто-зарплаты работника.

Благодаря изменениям к концу 2017 года планируется привлечь на работу 925 безработных вместо изначальных 625 человек. Изменение порядка выплаты пособий должно создать в Ида-Вирумаа 300 дополнительных рабочих мест.

О пособии на создание рабочего места можно ходатайствовать с 1 мая 2016 г.

Надежда Берсенёва
Редактор

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