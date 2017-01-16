Мэр Кохтла-Ярве просит у правительства деньги на повышение зарплат учителям школ по интересам

Людмила Янченко. ERR

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко обратилась к премьер-министру Юри Ратасу и министру образования Майлис Репс с призывом найти в госбюджете деньги на зарплаты учителям школ по интересам и детских садов.

В своем обращении мэр отметила, что зарплаты учителей общеобразовательных школ повышаются из года в год, и на сегодняшний день их минимальная зарплата достигает 1000 евро в месяц.

Вместе с тем оклады педагогов школ по интересам в большинстве местных самоуправлений составляют в среднем 600-650 евро в месяц.

По словам Янченко, государство могло бы попытаться найти возможность, чтобы уравнять зарплаты педагогов школ по интересам и детских садов с окладами учителей общеобразовательных школ.