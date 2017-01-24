Правительство Эстонии хочет создать систему предпринимательских счетов с низкой налоговой ставкой

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Кабинет министров обсудит в четверг план министера финансов, согласно которому с начала 2018 года заработала бы система предпринимательских счетов, которая позволила бы физическим лицам продавать в год товаров и услуг на сумму до 25 000 евро, при этом общая налоговая ставка составила бы 20%, включая подоходный и социальный налог и пенсионную страховку.

Физические лица смогут пользоваться предпринимательскими счетами для продажи товаров и услуг другим физическим лицам и продажи товара юридическим лицам на сумму до 25 000 евро в год, сообщается в предложении, которое министр финансов Свен Сестер в четверг представит на кабинетном заседании правительства. Продажа услуг юридическим лицам не будет разрешена, чтобы избежать злоупотреблений.

По плану Сестера, государство облагало бы полученные на предпринимательский счет доходы низкой, 20%-ной, ставкой налога, которая включала бы подоходный и социальный налоги, а также обязательную накопительную пенсию.

На пользователей предпринимательских счетов не будет распространяться страхование от безработицы, в случае безработицы они не будут получать компенсацию. В то же время, они смогут получать стандартное пособие по безработице, финансируемое из государственного бюджета, а также услуги кассы по безработице в сфере рынка труда.

Сестер объясняет потребность в предпринимательском счете прежде всего тем, что, хотя договоры между физическими лицам нередки в сферах подобных услугам ло уходу за ребенком или хозяйственным услугам, с них крайне редко платят налоги, поскольку необходимые бюрократические процедуры велики. Кроме того, налоговое бремя в таких случаях слишком высоко.

Министерство подсчитало, что хозяйственные услуги заказывают около 12 000 богатых семей Эстонии. Годовой оборот подобных услуг при ставке в 4 евро в час составил бы 9,2 млн евро и тем самым налоговые поступления составли бы 1,8 млн евро.