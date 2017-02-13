В Силламяэской гимназии решили создать фонд стипендиатов

Силламяэ. Фото: Сийм Лыви

В Силламяэской гимназии загорелись идеей создать фонд для выплаты стипендий лучшим ученикам школы, оплаты ученических проектов и идей, а ткже для поддержки учеников из малообеспеченных семей. Официально школа собирается обратиться за поддержкой в городскую управу в конце февраля, а сам фонд может начать работать с нового учебного года. Идею гимназии поддержал Силламяэский порт.

Директор Силламяэской гимназии Арно Касенийт сказал порталу rus.err.ee, что для них хорошим примером послужила Эльваская гимназия, где подобный фонд мотивации талантливых учеников уже существует. "Наши ученический, педагогический и попечительский советы идею одобрили. Есть твердая поддержка и от предпринимателей из Силламяэского порта".

По словам директора гимназии, юридическая форма работы фонда еще обсуждается. Есть два варианта: в рамках школы или отдельное юридическое лицо. "Моя идея — самостоятельная организация, чтобы фонд охватывал не только наших гимназистов, но и учеников основных школ. Это, возможно, будет способствовать выбору девятиклассников в пользу гимназии". Каким образом будет организована работа фонда, решать будет городская управа. Официальное обращение школа собирается передать властям в конце февраля. "Если все получится, то фонд начнет работать с нового учебного года".

"Основная идея — поощрить учеников за отличную учебу — два раза в год будут рассматриваться кандидатуры на стипендию из фонда. Кроме этого, планируется выплачивать из фонда гранты на проекты гимназистов. Есть еще одно направление, которое можно было бы реализовать через фонд - поддержка учеников из малообеспеченных семей. Например, когда организуется экскурсионная поездка, не все родители могут ее оплатить. По-моему, у всех детей должны быть равные возможности независимо от возможностей взрослых", - считает Касенийт.

Предприниматели из Силламяэского порта, по словам руководителя гимназии, рассчитывают поддержать устремления учеников связать свою профессиональную деятельность в будущем с инженерными специальностями. "Город Силламяэ частично промышленный город, поэтому желания предпринимателей обоснованы".

Фонд будет наполняться из нескольких источников: целевой вклад предпринимателей, часть школьных средств, полученных от аренды собственных помещений, организации ярморок и мероприятий и, возможно, из городского бюджета.

Председатель городского собрания Елена Коршунова, саму идею одобряет. "Это хорошо, ребята в гимназии креативные, вполне возможно поддержать такую инициативу, тем более, что деньги в бюджете города на эти цели есть".