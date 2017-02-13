logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

В Силламяэской гимназии решили создать фонд стипендиатов

Силламяэ. Фото: Сийм Лыви
Cегодня 15:08
Рубрика: Ида-Вирумаа

В Силламяэской гимназии загорелись идеей создать фонд для выплаты стипендий лучшим ученикам школы, оплаты ученических проектов и идей, а ткже для поддержки учеников из малообеспеченных семей. Официально школа собирается обратиться за поддержкой в городскую управу в конце февраля, а сам фонд может начать работать с нового учебного года. Идею гимназии поддержал Силламяэский порт.

Директор Силламяэской гимназии Арно Касенийт сказал порталу rus.err.ee, что для них хорошим примером послужила Эльваская гимназия, где подобный фонд мотивации талантливых учеников уже существует. "Наши ученический, педагогический и попечительский советы идею одобрили. Есть твердая поддержка и от предпринимателей из Силламяэского порта".

По словам директора гимназии, юридическая форма работы фонда еще обсуждается. Есть два варианта: в рамках школы или отдельное юридическое лицо. "Моя идея — самостоятельная организация, чтобы фонд охватывал не только наших гимназистов, но и учеников основных школ. Это, возможно, будет способствовать выбору девятиклассников в пользу гимназии". Каким образом будет организована работа фонда, решать будет городская управа. Официальное обращение школа собирается передать властям в конце февраля. "Если все получится, то фонд начнет работать с нового учебного года".

"Основная идея — поощрить учеников за отличную учебу — два раза в год будут рассматриваться кандидатуры на стипендию из фонда. Кроме этого, планируется выплачивать из фонда гранты на проекты гимназистов. Есть еще одно направление, которое можно было бы реализовать через фонд - поддержка учеников из малообеспеченных семей. Например, когда организуется экскурсионная поездка, не все родители могут ее оплатить. По-моему, у всех детей должны быть равные возможности независимо от возможностей взрослых", - считает Касенийт.

Предприниматели из Силламяэского порта, по словам руководителя гимназии, рассчитывают поддержать устремления учеников связать свою профессиональную деятельность в будущем с инженерными специальностями. "Город Силламяэ частично промышленный город, поэтому желания предпринимателей обоснованы".

Фонд будет наполняться из нескольких источников: целевой вклад предпринимателей, часть школьных средств, полученных от аренды собственных помещений, организации ярморок и мероприятий и, возможно, из городского бюджета.

Председатель городского собрания Елена Коршунова, саму идею одобряет. "Это хорошо, ребята в гимназии креативные, вполне возможно поддержать такую инициативу, тем более, что деньги в бюджете города на эти цели есть".

Артур Тооман
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 04.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Михкельсон и Копытин: военные действия на Украине не случайно активизировались после разговора Трампа и Путина
 foto
Опрос: центристы сохраняют лидерство, но рейтинг реформистов заметно повысился
 foto
Лекарства от рака в ближайшее время должны подешеветь

Зарубежные новости

foto
В ряде городов России для иногородних могут ввести плату за въезд в город на автомобиле
 foto
Коммунисты России начали подготовку к столетию Октябрьской революции