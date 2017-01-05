Бывший капитан "Транса" отправился на просмотр в "Инфонет"

Роман Нестеровский (справа) был лидером и капитаном "Транса". Фото: Postimees/Scanpix

Бывший капитан нарвского "Транса" Роман Нестеровский сыграет в составе таллиннского "Инфонета" на традиционном предновогоднем турнире по футболу в зале.

Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил официальный сайт "Инфонета", отметив, что помимо Нестеровского на просмотре в команде находится и еще один бывший игрок "Транса" Кирилл Нестеров.

Также вместе с "Инфонетом" на турнир в Тарту отправился 21-летний воспитанник "Левадии", полузащитник Эдди Эвэр.

Команды высшего дивизиона определят победителя традиционного турнира в течение четверга и пятницы, когда сыграют друг с другом по одному разу.

Как ранее писал rus.err.ee, в ноябре после окончания сезона из нарвского "Транса", занявшего в чемпионате Эстонии восьмое место, ушли девять игроков. Среди них в том числе воспитанники нарвского футбола Роман Нестеровский, Кирилл Нестеров и Игорь Овсянников.

"Инфонет" в прошлом сезоне впервые в своей истории выиграл чемпионский титул.