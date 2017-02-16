Новым госпримирителем стал уроженец Ида-Вирумаа Меэлис Виркебау

Меэлис Виркебау работал управляющим различных производственных компаний. Фото: Postimees/Scanpix

На своем заседании в четверг, 9 февраля, правительство Эстонской Республики утвердило Меэлиса Виркебау в должности государственного примирителя.

Согласно решению кабинета министров, Виркебау будет пребывать в своей должности с 1 марта по 28 февраля 2022 года.

Он стал победителем открытого конкурса, в комиссию которого входили министр здоровья и труда, а также представители Центрального союза профсоюзов и Союза работодателей.

Конкурс был объявлен, поскольку социальные партнеры не смогли на первоначальном этапе договориться о возможной кандидатуре на пост примирителя.

Меэлис Виркебау родился в 1957 году в Кивыили. У него два высших образования. Он окончил экономический факультет Тартуского университета по специальности "финансы и кредиты", а позднее получил диплом Эстонской бизнес-школы (EBS) по специальности "управление бизнесом".

С 2006 года он занимает пост председателя правления и исполнительного директора Союза производителей одежды и текстиля.

Предыдущий госпримиритель - Хенн Пярн - занимал эту должность с 2011 года.