Вывоз мусора в Силламяэ подорожает на 34%

Вывоз мусора в Силламяэ подорожает. Фото: Scanpix/PM

С 1 марта увеличится стоимость вывоза бытовых отходов в Силламяэ, с нынешних 2,1 евро до 2,82 евро с человека в месяц. Цена учитывает налог с оборота. Для юридических лиц новая цена составит 78 евро за одну тонну.

Ранее фирма Ekovir, занимающася вывозом мусора в городе просила городские власти согласовать повышение цены на 64% до 3,45 евро (с НСО) с человека в месяц.

Повышение цены фирма Ekovir обосновывает тем, что нынешняя цена не является объективной в связи с тем, что количество вывозимого мусора выросло, а численность населения уменьшилась, кроме того, с января 2017 года поднимает приемочные цены на ряд отходов свалка в Уйкала. Фирма Ekovir является и совладельцем свалки Уйкала.

В начале января вице-мэра по хозяйственным вопросам Александр Канев сказал, что скорее всего, цена будет повышена, но возможно не в таком объеме, о котором просит Ekovir.