Индрек Саар: сложно сказать, в какую сумму обойдется переезд MISA в Нарву

Министр культуры Индрек Саар. Фото: Postimees/Scanpix

Министерство культуры, запланировавшее перевод в Нарву Фонда интеграции и миграции "Наши люди" (MISA), пока не может назвать сумму расходов, связанных с переездом госучреждения.

Об этом в интервью корреспонденту службы новостей "Радио 4" рассказал министр культуры Индрек Саар.

По его словам, расчеты затрат будут сделаны позже, но уже сейчас можно сказать, что какими бы они не были, цель себя оправдает, поскольку возможности жителей Ида-Вирумаа по изучению эстонского языка вырастут.

"Что касается расходов в связи с переездом, то первые данные должны быть готовы к 15 февраля. К этой дате и другие министерства должны подготовить отчеты для министра госуправления о том, какие учреждения и на каких условиях они готовы перевести из Таллинна", - пояснил Индрек Саар.