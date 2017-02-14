Город Кохтла-Ярве максимально залез в долги

Город Кохтла-Ярве набрал максимальный объем кредитов. Фото: ERR

Кохтла-Ярвеское городское собрание решило взять в этом году кредит на сумму 1,5 миллиона евро, которые планируется потратить главным образом на ремонт городских учреждений. Вместе с предыдущими кредитами долговая нагрузка города достигла 21,1 млн евро или почти 60% от основной деятельности города. Это означает, что город больше не сможет брать деньги в долг, если его доходы не вырастут.

За счет кредита, который город возьмет будет рефинансирован кредит в размере около 5,8 миллиона евро, выданный шесть лет назад Центром инвестиций в окружающую среду на обновление городского водного хозяйства. Вице-мэр Кохтла-Ярве Вийве Кесккюла поясняет, что рефинансирование кредита позволит городу сэкономить за счет обещанных более низких процентов примерно 25000-30000 евро, пишет "Северное побережье".

Долг города Кохтла-Ярве за последние годы вырос до максимальных размеров и достигает 21,1 миллиона евро. Поскольку объем доходов от основной деятельности в бюджете нынешнего года составляет примерно 35,4 миллиона евро, кредитная нагрузка выросла до 59,68 процента от расходов на основную деятельность. Это ниже разрешенного законом предела всего на 0,32%. "Мы достигли максимального предела", — признается Кесккюла, давая понять, что если не будет нежданно резкого роста доходов, то кредитные краны города Кохтла-Ярве на ближайшее время будут закрыты.

Из получаемых по кредиту 1,5 миллиона евро почти 672000 евро будет потрачено на реновацию детских садов, 260000 евро — на реновацию школ, 250000 евро — на строительство игровых площадок. 120000 евро планируется выделить на ремонт помещений Музея сланца, 84000 евро — на проектирование объектов нового спортцентра.