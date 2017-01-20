В Кохтла-Ярве открылась выставка платьев для кукол

Средний возраст автомобилей добровольческих спасателей — 35-40 лет. Многие из них давно выработали свой ресурс и не всегда готовы к экстренному выезду. Поддержание машин в исправном виде — задача самих добровольцев, однако на восстановление старых автомобилей уходит очень много времени и средств. Денег, которые сейчас выделяет государство, не хватает. Состояние автомобилей влияет на скорость прибытия спасателей на место происшествия — когда дорога каждая секунда.