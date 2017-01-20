В Кохтла-Ярве открылась выставка платьев для кукол
В Кохтла-Ярвеском Центре Культуры проходит выставка моделей одежды для кукол. Сорок кукол демонстрируют на ней аристократические вечерние наряды. Автор моделей одежды – жительница города Наталья Медведева.
Шить наряды для кукол она начала в 2002 году, после выхода на пенсию. Модели придумывает сама, не пользуясь журналами. Пробовала шить для кукол и более современную одежду, но результат ей не понравился. А вот создавать роскошные длинные платья, превращающие кукол в принцесс – это интересно, и получается эффектно.
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