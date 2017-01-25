В Музее оккупаций открылась выставка "Как Нарва осталась с Эстонией"

В Таллинне в Музее оккупаций 18 января открылась выставка о референдуме об автономии Нарвы, который прошел в 1993 году.

Перед открытием выставки в 15:00 состоялась дискуссия на тему "Является ли Нарва эстонским городом?", в которой приняли участие нарвский корреспондент ERR Юрий Николаев, многолетний директор Нарвского колледжа ТУ и нынешний ректор Академии внутренней безопасности Катри Райк, а также историк и профессор Художественной академии Давид Всевиов.

После распада Советского Союза большая часть русскоязычного населения Эстонии была слабо вовлечена в государственное управление, а принятие нескольких важных законодательных актов в парламенте страны – Рийгикогу – вызвало широкое недовольство, поскольку заметно сужало возможности этой группы участвовать в формировании политики, осуществлять экономическую деятельность, а также ставило под вопрос юридический статус людей, значительное большинство которых составляли теперь лица без гражданства.

Это и побудило к проведению референдума 16-17 июля 1993 года в стратегически важном пограничном городе Нарве, который должен был обеспечить городским властям возможность использовать право вето в отношении изданных законными органами власти Эстонии актов на территории города Нарвы. Несмотря на поддержку нарвитян, автономия все же не появилась.

По словам куратора выставки Ивана Лаврентьева, это очень своеобразное событие в истории Эстонии, потому что ни до этого, ни после, законодательные органы входящего в состав Эстонской Республики самоуправления не становились инициаторами подобных событий и не заходили так далеко в их реализации.

"Люди, представлявшие в этом противостоянии Эстонскую Республику, констатируют в наши дни, что, оставив Нарву в составе Эстонии, государство отвернулось и годами не заботилось о происходящем в городе и в головах горожан", – отметил Лаврентьев.

В последние годы в иностранных и эстонских СМИ о Нарве говорят как об угрозе безопасности Эстонии, забывая, что самый большой связанный с Нарвой кризис – это уже история. "К счастью, на фоне подобных трактований оживляется экономическая и культурная жизнь города, способствующая тому, чтобы люди Нарвы жили в красивом и успешном городе Эстонии", – добавил он.

Выставка будет открыта в Музее оккупаций до 5 марта.

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