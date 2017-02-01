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Грузооборот Силламяэского порта в прошлом году вырос

Video
Алексей Фёдоров
Cегодня 21:14
Рубрика: Ида-Вирумаа

Силламяэский порт, который называют "морскими воротами в Ида-Вирумаа" в минувшем году смог увеличить объем грузов на фоне общего падения грузооборота в Эстонии. Каким образом это удалось, разбиралась "Актуальная камера".

В Силламяэском порту подведены итоги минувшего года. Если грузооборот в портах Эстонии, по словам директора по развитию порта Силламяэ Андрея Бирова, потерял суммарно почти четверть - 23%, то в Ида-Вирумаа наоборот вырос. В прошлом году через Силламяэ перевезли 6,3 млн тонн грузов, что на 800 тысяч тонн больше, чем в 2015 году. Также в минувшем году в порту были проведены и прочие работы, которые обещают результат уже в ближайшем будущем.

"Наш терминал "Силстеве" открыл контейнерный терминал - регулярную линию. Это было важным достижением. Второе, порт стал инвестировать в строительство железной дороги к причалам, которой у нас до сих пор не было. И третье - наши партнеры возбуждали процессы оценки влияния на окружающую среду, чтобы инвестировать в новые терминалы", - рассказал член правления Силламяэского порта Маргус Вяхи.

Два месяца назад в Силламяэ начались регулярные рейсы новой контейнерной линии. Также терминал «Силстеве» построил четыре новых склада, общей площадью 16 тысяч кв. м. Все это позволяет назвать минувший год скорее успешным.

"Думаю, что это важный результат для терминала "Силстеве", для всего силламяэского порта, но самым главным является хорошая возможность для производителей нашего региона - чтобы экспортировать свои грузы и импортировать важные для всего региона", - рассказал члена правления "Силстеве" Яанус Паас.

Задачей года текущего является строительство железнодорожных путей к причалам, а также строительство новых терминалов для перегрузки аммиачных продуктов и удобрений. Успешная работа порта сказывается и на жизни всего региона.

"Если дела у порта идут в гору, то мы сразу начинаем задумываться о том, что желательно, чтобы заработало пассажирское сообщение. А если оно заработает, то нам необходим променад. Это все взаимосвязано. Чем лучше дела идут у порта, тем больше жители города ощущают этот рост", - считает специалист отдела развития мэрии Силламяэ Антон Макарьев.

Хотя грузооборот Силламяэского порта вырос, однако он пока даже не достиг рекордных 7,5 млн тонн 2014 года. По мнению руководства порта, проблема носит глобальный характер.

"Причина здесь заключается не в Прибалтике. Она более крупная. Мы должны смотреть, что происходит между Европой и Россией, что вообще в мире творится. Из-за этого спад грузооборота и спад в портах", - пояснил Маргус Вяхи.

Надежда Берсенёва
Редактор

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