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Силламяэский музыкант Владимир Высоцкий вошел в шорт-лист премии "Деятель года Ида-Вирумаа"

Премия "Деятель года Ида-Вирумаа". Фото: ERR
Cегодня 22:00
Рубрика: Ида-Вирумаа

В Ида-Вирумаа определились номинанты на премию "Деятель года". Ими стали директор Силламяэской музыкальной школы Владимир Высоцкий, деревенское общество Люганузе и партнеры Вируского кинофонда.

Номинанты были выбраны из 12 кандидатов. Выбор сделали представители уездной управы Ида-Вирумаа, союза местных самоуправлений Ида-Вирумаа, газеты Põhjarannik и ERR, сообщается на официальном сайте союза местных самоуправлений Ида-Вирумаа.

Джазовый музыкант Владимир Высоцкий был выдвинут на премию за многогранный вклад в культурную жизнь Ида-Вирумаа, отмечает издание Põhjarannik.

Высоцкий проводит джазовый фестиваль JazzTime, под его руководством в Силламяэ начал функционировать джаз-клуб Voffka Club, который с нового года носит название JazzTime Club.

Деревенское общество Люганузе (MTÜ Lüganuse Külaselts) в прошлом году активно занималось пропагандой деревенского образа жизни. Партнеры Вируского кинофонда оказались в числе номинантов, поскольку в последние годы в Ида-Вирумаа было снято 14 фильмов.

Премия "Деятель года" будет вручена на торжественном мероприятии, которое пройдет 22 февраля на Полярной мызе в Кукрузе.

Конкурс "Деятель года" в Ида-Вирумаа проводится уже в девятый раз. Ранее лауреатами становились Виктор Андреев, Пийа Тамм, концерн Viru Keemia Grupp, Эрика Кылло, Прийт Кама, MTÜ Purtse Jõe Arenduskeskus, Андрей Катков и Владимир Вшивцев.

Виктор Сольц
Редактор

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