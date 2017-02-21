Цены на вывоз мусора в волости Йыхви хотят повысить на 76%

Жители волости Йыхви возмущены намерением повысить цены на вывоз мусора. Власти волости и фирма считают повышение на 76%, которое начнет действовать с марта этого года, обоснованным, передает "Актуальная камера".

В Йыхви с марта грядет повышение цены за вывоз мусора почти на 76%. Данный факт жители волости приняли с возмущением. На сегодняшней встрече с чиновниками волости и представителями фирмы Ekovir, которая занимается организацией вывоза мусора, представители квартирных товариществ спрашивали, чем обосновано такое повышение.

"В Кохтла-Ярве, Кивиыли цены намного ниже, хотя мусор вывозят на свалку в Уйкала, а дорога туда длиннее", – выразил удивление председатель квартирных товариществ Рихо Арус.

В конце января Йыхвиское волостное управление утвердило запрошенное предприятием Ekovir повышение цены, которое по мнению местных чиновников, хоть и выглядит страшным в процентном значении, но в денежном выражении совсем небольшое – например, опустошение 800-литрового контейнера многоквартирного дома сейчас стоит 3,36 евро, а будет стоить 5,91 евро.

"Цены не поднимались с момента заключения договора в 2013 году. И за это время серьезно изменились сборы за ресурсопользование, цены на топливо, существенно выросла минимальная оплата труда. Было очевидно, что наши цены и после повышения с 1 марта остаются конкурентными на общем фоне Эстонии", – пояснил заместитель старейшины волости Йыхви Вадим Ивлев.

В фирме Ekovir отмечают, что повышение цены обусловлено главным образом увеличением стоимости приема отходов на свалке Уйкала, а также изменением в ценообразовании за последние годы. Жители же волости более всего возмущены тем, что цены на вывоз мусора в соседнем Кохтла-Ярве ниже, хотя при этом географически свалка в Уйкала, куда свозят весь мусор региона, находится ближе к Йыхви.

"Каждое самоуправление делает расчет по своей системе (бальной или на куб мусора), поэтому сравнивать нельзя. Йыхви – очень большая волость, и поэтому когда мы говорим о густонаселенном районе или сельской местности, то здесь есть точно такие же нюансы, которые отражаются на цене", – сказала член правления Ekovir Виктория Цвентарная.

Председатели квартирных товариществ надеются на то, что власти отменят повышение цены.