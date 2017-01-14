Автор ролика "Я русский" Евгений Ляпин не ожидал получить звонок с благодарностью из Рийгикогу

На просторах всемирной паутины вот уже который день набирает популярность композиция Olen venelane, или "Я русский", которую исполнил уроженец Нарвы Евгений Ляпин. В своей песне выступающий под псевдонимом Stuf артист поделился отношением к происходящему в городе и в стране в целом, передает "Актуальная камера".

Автором и исполнителем данной рэп-композиции, которая сейчас активно набирает популярность в Интернете, является житель Нарвы Евгений Ляпин - известный среди музыкантов под псевдонимом Stuf. Текст к песне он сочинил еще в 2014 году, а уже в этом году при поддержке друзей удалось также снять клип.

Евгений признается, что данной композицией он хотел поделиться своим отношением к происходящему в городе и в стране в целом. Главный посыл музыканта - хватит жаловаться и искать виноватых вокруг.

"Может быть самое маленькое, что можно сделать для своей страны, я считаю, это перестать заниматься вот этим критиканством и просто попытаться что-то поменять в своей жизни, чтобы по-другому на нее посмотреть, и может быть, тогда как и у меня, отношение к стране и к жизни в принципе изменится, и от этого и жить станет легче", - сказал рэп-музыкант Евгений Ляпин.

Евгений признается, что такой быстрой популярности не ожидал. Клип был размещен на сайте youtube 11 января и всего за пару дней набрал более 40 000 просмотров.

А накануне со словами благодарности Евгению позвонили даже из Рийгикогу.

"Абсолютно не ожидал. Вчера днем позвонили из эстонского праламента и поблагодарили меня. Блин, для меня это было такой неожиданностью, я как бы немножечко даже присел на диван, чтобы не упасть. Действительно очень приятно, что так люди отреагировали", - поделился Ляпин.

Евгению 26 лет, живет он в приграничном городе вместе с молодой супругой, а летом их семья ждет пополнения - должен родиться сын. По словам музыканта, к своему творчеству он относится больше как к хобби, основная профессиональная деятельность молодого человека - пляжный бодибилдинг. Но на данной музыкальной композиции Евгений не намерен останавливаться, и уже во всю ведется работа над следующим треком. О чем будет песня, автор раскрывать не стал.

"Текстов написано много. Есть несколько записанных песен, опять же в студии, клипы на них еще пока не сняты. Я думаю, что на следующей неделе мы с теми ребятами, с которыми записывали клип, пойдем в студию делать что-то новенькое", - рассказал Ляпин.