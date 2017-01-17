В Ида-Вирумаа зафиксировали падение туристического потока

Нарва. Иллюстративное фото Фото: Postimees/Scanpix

Если по Эстонии в целом рост числа туристов продолжает увеличиваться, то показатели туристического потока в Ида-Вирумаа пошли на спад.

Как выясняется из свежих данных Департамента статистики, в ноябре 2016 года услугами гостиничных предприятий Северо-Востока воспользовались около 12 000 туристов, что почти на 2000 человек меньше, чем в том же периоде годом ранее.

В том числе сократилось и число российских туристов - примерно на 500 человек.

При этом число туристов, посещающих Эстонию в целом, продолжает увеличиваться. В ноябре, как писал rus.err.ee накануне, соответствующий показатель вырос на 4%, превысив отметку в 215 тысяч человек.

В основном туристы предпочитают посещать Таллинн.