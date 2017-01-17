В Ида-Вирумаа зафиксировали падение туристического потока
Если по Эстонии в целом рост числа туристов продолжает увеличиваться, то показатели туристического потока в Ида-Вирумаа пошли на спад.
Как выясняется из свежих данных Департамента статистики, в ноябре 2016 года услугами гостиничных предприятий Северо-Востока воспользовались около 12 000 туристов, что почти на 2000 человек меньше, чем в том же периоде годом ранее.
В том числе сократилось и число российских туристов - примерно на 500 человек.
При этом число туристов, посещающих Эстонию в целом, продолжает увеличиваться. В ноябре, как писал rus.err.ee накануне, соответствующий показатель вырос на 4%, превысив отметку в 215 тысяч человек.
В основном туристы предпочитают посещать Таллинн.
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