ВИДЕО: на шоссе Нарва-Таллинн перевернулась фура с топливом, спасатели ликвидировали загрязнение, движение восстановлено
Сегодня утром около 6:44 в полицию поступило сообщение о том, что на шоссе Таллинн-Нарва со скользкой дороги вылетела фура, перевозившая сланцевое масло. Люди в ДТП не пострадали. Из-за аварии движение шоссе было закрыто. Дорожный департамент сообщил в 18:25, что движение восстановлено.
Авария произошла на 126-м км шоссе Таллинн-Нарва. Фура оказалась частично в канаве, частично – на дороге, поэтому движение в районе ДТП было нарушено, сообщили в пресс-службе Идаской префектуры, передает Postimees.
Движение перенаправлено через шоссе Азери-Калви-Ору.
Возникла утечка сланцевого масла, которое перевозил грузовик; откачкой масла занялась полиция и спасатели.
Добавлен видеосюжет "Актуальной камеры".
Ниже снятое ранее видео места аварии с беспилотника.
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