logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Квартирные товарищества Кохтла-Ярве хотят передать государству проблемные квартиры

Video
Алексей Федоров
Cегодня 21:03
Рубрика: Ида-Вирумаа

Квартирные товарищества Кохтла-Ярве по примеру городских властей хотят передавать государству квартиры, за которые скопились долги, выкупая их на акционах за собственные средства.

Проблемы востребования долгов с владельцев пустующих квартир и коллективная ответственность жильцов дома за такие долги ставит квартирные товарищества в тупиковую ситуацию, выход из которой они видят в передаче проблемных квартир государству, сообщила во вторник, 21 февраля, "Актуальная камера".

По словам представителей местных квартирных товариществ, в ответах со стороны государственных структур есть лишь рекомендации по решению проблемы, но этот путь товарищества уже давно проделали.

"Прямой путь у нас и решение проблем — это переписать данные квартиры государству. Также в эту зону входят квартиры, которые долго находятся у судебного исполнителя, и их невозможно на сегодняшний день продать — они не один раз участвовали в аукционах. Поэтому мы также рассматриваем как вариант, выкупить эти квартиры и отдать государству. Другого варианта у нас нет", - сказала член правления Ассоциации руководителей квартирных товариществ Кохтла-Ярве Елена Мутонен.

Схожего мнения придерживается и председатель квартирных товариществ Раиса Варес. "Законы и параграфы для этого есть, поэтому преград [для передачи — прим. ред.] нет никаких. Единственное, что товарищество остается без этих денег, просто мы еще и сверху доплачиваем, чтобы освободится от этой квартиры, в надежде на то, что государство после этого будет оплачивать коммунальные расходы товарищества", - пояснила она.

По словам Варес, на сегодня таких квартир, которые полностью подпадают под все законные требования о передаче, только в Кохтла-Ярве насчитывается более сотни. У Ольги Лукьянович, которая управляет десятком домов, на сегодня таких квартир — пять. Однако с каждым годом их число растет, а найти им применения нет возможности.

"С точки зрения закона, у нас нет никаких полномочий. Да, мы можем только подать в суд, затратив деньги на судебные иски и ждать, когда судебный исполнитель сможет вернуть нам хоть какую-то сумму", - сказала Лукьянович, добавив, что иногда квартиры "висят" до пяти лет.

Мутонен отметила, что законы не ограничивают права собственников и квартирных товариществ в передаче государству квартир. Последовать по этому пути и избавиться от проблемных квартир наверняка захотят многие собственники, предполагают в Кохтла-Ярве. При этом Варес опасается, что государство может на законодательном уровне этому воспрепятствовать. "Боюсь, что изменят закон и такая возможность исчезнет", - сказала она.

В середине марта в Кохтла-Ярве пройдет очередной аукцион квартир, на котором товарищества рассчитывают выкупить за свои деньги часть проблемных квартир, чтобы потом передать их государству.

В начале февраля стало известно, что горсобрание Кохтла-Ярве приняло решение о переуступке государству 31 муниципальной квартиры. По оценке городских властей, их содержание обходится городу более чем в 45 000 евро ежегодно, создавая тяжелую нагрузку на городской бюджет. В фирме по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS отметили, что уступка государству такого большого числа муниципальных квартир является беспрецедентной.

10 февраля в связи с участившимися случаями передачи государству пустующего жилья было решено учредить межведомственную рабочую группу из представителей Министерства финансов и Министерства экономики и коммуникаций для изучения данной проблемы.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 21.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Тартуские власти намерены построить многоуровневую парковку у Ратушной площади
 foto
Строительство нового спортхолла в Пярну вызвало волну недовольства среди местных жителей
 foto
Яна Тоом: решение о выдвижении моей кандидатуры в Нарве или Таллинне примет правление партии

Зарубежные новости

foto
В пригороде Стокгольма произошли беспорядки
 foto
Репортаж "АК+" из Дрездена: почему на востоке Германии растет поддержка партий националистического толка?