Квартирные товарищества Кохтла-Ярве хотят передать государству проблемные квартиры

Квартирные товарищества Кохтла-Ярве по примеру городских властей хотят передавать государству квартиры, за которые скопились долги, выкупая их на акционах за собственные средства.

Проблемы востребования долгов с владельцев пустующих квартир и коллективная ответственность жильцов дома за такие долги ставит квартирные товарищества в тупиковую ситуацию, выход из которой они видят в передаче проблемных квартир государству, сообщила во вторник, 21 февраля, "Актуальная камера".

По словам представителей местных квартирных товариществ, в ответах со стороны государственных структур есть лишь рекомендации по решению проблемы, но этот путь товарищества уже давно проделали.

"Прямой путь у нас и решение проблем — это переписать данные квартиры государству. Также в эту зону входят квартиры, которые долго находятся у судебного исполнителя, и их невозможно на сегодняшний день продать — они не один раз участвовали в аукционах. Поэтому мы также рассматриваем как вариант, выкупить эти квартиры и отдать государству. Другого варианта у нас нет", - сказала член правления Ассоциации руководителей квартирных товариществ Кохтла-Ярве Елена Мутонен.

Схожего мнения придерживается и председатель квартирных товариществ Раиса Варес. "Законы и параграфы для этого есть, поэтому преград [для передачи — прим. ред.] нет никаких. Единственное, что товарищество остается без этих денег, просто мы еще и сверху доплачиваем, чтобы освободится от этой квартиры, в надежде на то, что государство после этого будет оплачивать коммунальные расходы товарищества", - пояснила она.

По словам Варес, на сегодня таких квартир, которые полностью подпадают под все законные требования о передаче, только в Кохтла-Ярве насчитывается более сотни. У Ольги Лукьянович, которая управляет десятком домов, на сегодня таких квартир — пять. Однако с каждым годом их число растет, а найти им применения нет возможности.

"С точки зрения закона, у нас нет никаких полномочий. Да, мы можем только подать в суд, затратив деньги на судебные иски и ждать, когда судебный исполнитель сможет вернуть нам хоть какую-то сумму", - сказала Лукьянович, добавив, что иногда квартиры "висят" до пяти лет.

Мутонен отметила, что законы не ограничивают права собственников и квартирных товариществ в передаче государству квартир. Последовать по этому пути и избавиться от проблемных квартир наверняка захотят многие собственники, предполагают в Кохтла-Ярве. При этом Варес опасается, что государство может на законодательном уровне этому воспрепятствовать. "Боюсь, что изменят закон и такая возможность исчезнет", - сказала она.

В середине марта в Кохтла-Ярве пройдет очередной аукцион квартир, на котором товарищества рассчитывают выкупить за свои деньги часть проблемных квартир, чтобы потом передать их государству.

В начале февраля стало известно, что горсобрание Кохтла-Ярве приняло решение о переуступке государству 31 муниципальной квартиры. По оценке городских властей, их содержание обходится городу более чем в 45 000 евро ежегодно, создавая тяжелую нагрузку на городской бюджет. В фирме по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS отметили, что уступка государству такого большого числа муниципальных квартир является беспрецедентной.

10 февраля в связи с участившимися случаями передачи государству пустующего жилья было решено учредить межведомственную рабочую группу из представителей Министерства финансов и Министерства экономики и коммуникаций для изучения данной проблемы.