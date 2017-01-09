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В канун Нового года в Ида-Вирумаа произошло девять драк

Иллюстративная фотография. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 14:04
Рубрика: Ида-Вирумаа

По данным трех префектур полиции, на прошедших выходных зафиксированы 18 случаев драк и случаев применения физического насилия, половина из которых произошла в Ида-Вирумаа.

С вечера пятницы по воскресенье в Ида-Вирумаа произошло девять драк, сообщила в понедельник, 2 января, Идаская префектура полиции. В связи с инцидентами один человек был задержан и двое допрошены в качестве подозреваемых. Все драки произошли в частных квартирах, в восьми случаях мужчины наносили побои женщинам, а в одном случае 33-летний мужчина ударил своего 68-летнего соседа.

Лыунаская префектура сообщила о трех случаях применения физического насилия в прошедшие выходные, во всех инцидентах участвовали люди в состоянии алкогольного опьянения.

По данным Ляэнеской префектуры, в канун Нового года произошло шесть драк. Во всех случаях, кроме одного, физическое насилие применялось между мужчинами. В качестве подозреваемых задержаны два человека. В одном случае 24-летний пострадавший получил в результате побоев тяжелую травму.

Данные по Пыхьяской префектуре пока не предоставлены.

Андрей Крашевский
Редактор

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