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Юри Ратас так и не озвучил своей позиции на тему перевода Академии МВД в Нарву

Юри Ратас. Фото: Сийм Лыви, ERR
Cегодня 14:27
Рубрика: Ида-Вирумаа

Премьер-министр Эстонии, председатель Центристской партии Юри Ратас так и не ответил на вопрос, поддерживает ли он перевод Академии МВД в Нарву.

Мнением главы правительства на этот счет в среду, 15 февраля, во время парламентского инфочаса поинтересовался лидер Партии реформ Ханно Певкур.

По словам Ратаса, существуют четыре варианта будущего расположения Академии МВД. Первый - она продолжит работу в столичном районе Пирита, а в Нарве откроют тренировочную базу для кадетов.

Второй - в Нарве построят новый учебный комплекс. При этом полицейскую школу в Пайкузе закроют, а отделение в Вяйке-Маарья останется.

Третий вариант - Академия МВД будет в Нарве, а ее отделения в Пайкузе и Вяйке-Маарья закроют. Или же наоборот, оба отделения продолжат работу.

Все эти варианты правительству предлагает министр внутренних дел Андрес Анвельт.

"Я бы сказал, что существует и четвертая альтернатива: все останется так, как есть", - добавил Ратас.

На уточняющий вопрос Певкура, все же поддерживает ли он лично перевод академии в Нарву, Ратас также ответа не дал.

"Прежде всего я скажу, что Академия МВД не будет закрыта. А общий принцип, что в уездах, уездных центрах и разных городах присутствие государства могло бы быть более сильным, я поддерживаю", - сказал Юри Ратас.

В среду вечером у Ратаса запланировано посещение Академии МВД.

Сергей Михайлов
Редактор

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