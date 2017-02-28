В Нарве весной планируют провести виртуальное сражение

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Питерский разработчик игр для сматрфонов Piligrim XXI планирует устроить весной 2017 года полномасштабное сражение на границе Эстонии и России - Narva battle. По задумке авторов проекта, игроки со своими гаджетами расположатся в крепостях Нарвы и Ивангорода. Выиграет та сторона, которая наберет больше всего очков.

Петербургская компания Piligrim XXI представила новое мобильное приложение, с помощью которого можно провести "валютные баталии". Виртуальная война между деньгами проходит в дополненной реальности (AR-Augmented Reality - прим.ред.): достаточно навести телефон на купюры, и поверх них возникают канониры. Если российские позиции на 500-рублевой банкноте защищают пушкари эпохи Петра I, то на 10 евро – бойцы Карла Великого. Победитель получает очки и поднимается в рейтинге. Об этом сайту конкретно.ру рассказал один из соучредителей Piligrim XXI Илья Коргузалов.

Приложение с банкнотами, по словам Коргузалова, должно предварить полномасштабную битву Narva battle. Компания собирается провести AR-сражение на границе между Эстонией и Россией весной 2017 года. Игроки, вооруженные гаджетами, разместятся на крепостях в Ивангороде и Нарве. Выиграет та сторона, у кого больше победных очков.

Компания Piligrim XXI занимается разработкой продуктов в области дополненной реальности. Специалисты за четыре года существования успели "восстановить" из руин памятники архитектуры во Франции, Италии, Латвии и России. В 2016 году четверть акций российской фирмы приобрела испанская компания Way2Wow.